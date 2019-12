III Festival de Coros Escolares enche Avenida Arriaga de espírito natalício de 10 a 14 de Dezembro

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, promove o III Festival de Coros Escolares da Região Autónoma da Madeira, entre os dias 10 e 14 de Dezembro, com sessões diárias às 11 e às 16 horas, na Placa Central da Avenida Arriaga (Funchal).

Pelo palco passarão cerca de 750 alunos oriundos de 20 escolas do ensino básico que, sob a orientação de 20 docentes de expressão musical e dramática e educação musical, que interpretarão dezenas de canções natalícias, percorrendo vários géneros e estilos musicais.

Esta iniciativa pretende “apresentar à comunidade em geral e aos turistas que nos visitam, o trabalho de qualidade que é realizado diariamente com os alunos nas aulas/ actividades artísticas na área do canto”, realça uma nota da Secretaria.

Além das aulas de expressão musical, estas práticas corais são aperfeiçoadas também noutros contextos, contando-se actualmente com 70 grupos e 1200 alunos que semanalmente desenvolvem, em contexto de enriquecimento curricular, a actividade específica do canto, através da modalidade artística de canto coral.

Este evento, aberto a toda a comunidade, constitui uma oportunidade para “ver, ouvir, sentir e aplaudir” as várias performances ao longo deste III Festival, que terminará no dia 14, às 11 horas, com uma entrega de certificados de participação a todas escolas participantes.