Grupo de Folclore de Machico celebra 37 anos

Foi no dia 5 de Outubro de 1982 que Machico viu nascer o seu grupo de folclore, apadrinhado pelo Grupo de Folclore da Casa do Povo da Camacha e pelo grupo do Porto da Cruz.

Nestes 37 anos de existência, esta associação tem percorrido vários palcos e festivais, nomeadamente a nível regional e nacional, destacando-se a sua presença em Canárias, França, Bélgica, Alemanha e Itália.

De outras actividades levadas a cabo pelo grupo, destacam-se a criação de um Centro Infantil de Música e Artes Plásticas, organização de Exposições Etnográficas, Cursos de instrumentos musicais tradicionais, reanimação de algumas tradições da quadra natalícia, participação no Mercado Quinhentista de Machico, criação de o Grupo de cordofones tradicionais ‘Machetes de Machim’ e organização do Encontro de Folclore de Machico.

O Grupo de Folclore de Machico, realizou este ano um intercâmbio cultural com o Rancho Folclórico Santa Eulália de Constance, Marco de Canaveses – Porto, marcando presença no festival internacional de folclore integrado nas Festas do Marco 2019.

O aniversário será celebrado num restaurante local pelos elementos do grupo, familiares e convidados.