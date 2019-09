‘Grande Noite do Fado’ este sábado em São Martinho

Este sábado, dia 14 de Setembro, pelas 20 horas, tem lugar em São Martinho mais uma edição da ‘Grande Noite do Fado’. A fadista Susana Andrade subirá ao palco acompanhada por César Abrantes na guitarra portuguesa e Susana Abrantes na viola clássica.

Para além da fadista madeirense, irão também passar pelo palco um grupo de fadistas amadores que, desta forma, dão à ‘Grande Noite do Fado’ de São Martinho, um forte cunho popular.

Antes, no arranque da noite, Miguel Pires encarna a voz de um dos maiores cantores de sempre, num espectáculo de homenagem ao cantor inglês Elton John. Pelo palco de São Martinho vão passar grandes sucessos intemporais como ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’, ‘Your Song’, ‘Nikita’, entre outros.

O evento é organizado pela Junta de Freguesia de São Martinho. A entrada é livre.