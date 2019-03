Gata de Karl Lagerfeld lança colecção

Um mês depois do director artístico da Chanel morrer, a gata Choupette volta a ser notícia. Desta vez, porque irá lançar numa nova colecção de roupa.

‘#RIP Daddy’ é o nome do conjunto de peças, que foram desenhadas por Ashley Tschudin, a responsável pelo alter-ego da gata e gestora das suas redes sociais e do site Choupette’s Diary.

Numa publicação feita, esta quarta-feira, na sua página do Instagram, a gata apresenta a nova colecção solidária, composta por T-shirs, camisolas com capuz, capas de telemóvel e canecas, todos com uma estampagem de Choupette, vestida de preto, com um véu e de óculos escuros, uma homenagem ao seu dono Karl Lagerfeld.

As receitas irão reverter para a Helen Woodward Animal Center, uma associação sem fins lucrativos com mais de 40 anos de existência. Os preços começam nos 15 euros.

Nessa mesma mensagem, a gata confessa ter passado o último mês em luto, num período muito difícil, mas atenta aos seus seguidores que a encheram de “amor e apoio”.

Recorde-se que, há um mês, Choupette foi notícia devido à herança alegadamente deixada por Lagerfeld, que ascenderia os 100 milhões de euros.