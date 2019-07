Galeria Marca de Água organiza visitas orientadas e conversas

Na próxima sexta-feira, dia 19 de julho, pelas 17:00 horas a Galeria Marca de Água, na Rua da Carreira nº 119 realiza uma visita orientada à exposição “opapeldasárvores” do artista plástico madeirense Paulo Sérgio BEJu, que irá orientar a visita à sua instalação artística. A larga afluência de público à exposição de Paulo Sérgio justifica o prolongamento por mais uma semana. Poderá ser visitada até 16 de Setembro.

Já amanhã, dia 16 de junho, pelas 18 horas, realiza-se mais uma iniciativa do ciclo de conversas “Zona Franca” que procura dar a conhecer as histórias de alguns dos candidatos às eleições regionais de setembro próximo. Esta é uma iniciativa organizada pelo Diário de Notícias e a TSF-Madeira, à qual a Galeria Marca de Água se associa. As conversas são moderadas por Ricardo Miguel Oliveira, director do Diário de Notícias da Madeira. Depois de Paulino Ascenção (BE), Edgar Silva (CDU), Élvio Sousa (JPP) e Rui Barreto (CDS), amanhã será a vez de Paulo Cafôfo (PS).