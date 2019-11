Galeria Marca de Água homenageia Salomé Moniz

Ontem, decorreu na Galeria Marca de Água uma homenagem à pintora madeirense Salomé Moniz, contemplando a abertura de uma mostra individual de pintura, intitulada ‘Da cor à forma’.

Na abertura da mostra, Diogo Goes, curador da Marca de Água, retribuiu os elogios realizados pela directora da galeria, Raquel Fraga, em anterior inauguração, destacando deste modo “a confiança depositada pela direcção da galeria no seu trabalho de programação” e valorizando a “importância do papel de responsabilidade social que a galeria tem, intervindo na comunidade em que se insere”.

“Uma das valências do espaço exterior da galeria é conciliar uma programação no âmbito dos serviços educativos e projectos de solidariedade social estabelecendo de algum modo relações com as exposições de arte contemporânea, de média duração, patentes no interior da galeria, ao longo dos três andares”, refere.

Marcaram presença na cerimónia de homenagem e ‘vernissage’, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e inúmeras personalidades das artes e da cultura madeirense.

Miguel Silva Gouveia congratulou a artista, afirmando que esta é “a confirmação que a cultura é transversal a todas as idades, que o acumular de experiências e vivências ao longo da vida, quando expostas são mais sábias e valiosas.”

Eduardo Jesus elogiou o trabalho desenvolvido pela galeria e sobretudo pela forma como tratam a cultura e como disseminam a cultura para toda a sociedade.

Para o governante “esta é uma evidência que a cultura não tem geração própria, a cultura atravessa toda a existência humana, perdurando para além desta, não tem limitação de qualquer género nem de idade” agradecendo à artista plástica o “contributo” e a “intemporalidade” que deixa através da sua obra.

Salomé Moniz nasceu em São Vicente, em 1928, e desde muito cedo veio viver para o Funchal. Com formação como desenhadora técnica desenvolveu a sua carreira profissional na Câmara Municipal do Funchal. A artista soma muitas presenças em várias exposições colectivas.

A mostra ficará patente no logradouro da galeria até à próxima segunda-feira.