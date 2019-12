Franco actua sexta-feira no Atlanticulture, em Machico

O artista madeirense Franco prepara-se para realizar um concerto inédito, ao apresentar-se ao vivo e em formato pop/rock live band, na próxima sexta-feira, 20 de Dezembro, no Auditório do Atlanticulture Center, em Machico.

Os bilhetes estão à venda na bilheteira do Atlanticulture Center e custam 10€.

No final do concerto haverá ainda uma Jam Session no Café Literário do Atlanticulture Center que pretende reunir os amigos e fans do artista para alguns momentos musicais mais descontraídos.

Natural de Câmara de Lobos, Franco tem procurado nos últimos anos chamar a atenção do público madeirense para a importância de valorizar os projectos artísticos da Região, tentando sempre diversificar na participação em formatos e projectos musicais, como é o caso do já conhecido Franco&Cordofones Madeirenses.

“O que é da Madeira é bom e merece ser reconhecido”, refere o artista, salientando que o facto de vivermos numa ilha “dificulta um pouco o processo, mas é nas dificuldades que se vê quem realmente acredita e trabalha para atingir os seus objectivos”.