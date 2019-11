‘Francisco Franco’ vai ‘Ao Encontro do Cinema na Madeira’ esta terça-feira

O Plano Nacional de Cinema – Escola Secundária de Francisco Franco (PNC – ESFF) participa amanhã, dia 26 de Novembro, no programa ‘Ao Encontro do Cinema na Madeira. Lugares, Pessoas, História e Novos Criadores’, em parceria com a Escola B1 PE da Vargem e Covão, com o Teatro Municipal de Baltazar Dias, com a Casa-Museu Frederico de Freitas e com o projecto ‘Encontros de Cinema Português Manuel Luiz Vieira’ acolhido pelo UMa-CIERL.

Estas actividades terão lugar no Teatro Municipal de Baltazar Dias, na Escola Secundária de Francisco Franco e na Casa-Museu Frederico de Freitas, sendo destinadas a um grupo de alunos e docentes internacionais (intercâmbio Erasmus) que integram a equipa do projecto ‘Cinema, Animação Internacional e Crianças”, promovido na Madeira pela Escola B1 PE da Vargem e Covão.

A equipa do PNC-ESFF participa directamente em duas actividades: de manhã, uma visita guiada ao Núcleo Expositivo Virgílio Teixeira, existente no Teatro Municipal de Baltazar Dias, conduzida pela professora Ana Salgueiro; à tarde, a exibição de um conjunto de curtas metragens de animação realizadas, em anos anteriores, por alunos da Escola Francisco Franco, sessão esta que será acompanhada com uma conversa com Isabel Lucas, docente daquele estabelecimento.