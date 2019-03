Fórum Madeira Fashion traz Jani Gabriel e várias caras nacionais

A 13.ª edição do Fórum Madeira Fashion traz ao Funchal um leque de figuras públicas, nos próximos dias 5 e 6 de Abril.

Tal como o DIÁRIO publicou ontem na sua edição impressa, Diana Pereira, Isabela Valadeiro, Sofia Ribeiro, Rodrigo Soares, Guillaume Lalung e o brasileiro Carlos Casagrande são as estrelas desta edição que estarão no Funchal para apresentar as tendências Primavera/Verão 2019 das lojas do Fórum Madeira.

A apresentação do ‘Stars Fashion Show’, o já conhecido desfile das estrelas, será apresentado por Jani Gabriel, modelo e apresentadora, sendo uma das caras do programa da SIC Fama Show.

O evento termina no dia 6 de Abril com o desfile das crianças, denominado ‘Kids Fashion Show’ com a participação de 60 crianças madeirenses.