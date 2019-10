Formação Profissional para o sector da Cultura arranca a 28 de Outubro

A direcção Regional da Cultura informa que estão abertas as inscrições para o curso de formação em ‘Financiamento de Organizações e Projectos Culturais’ no âmbito do Plano de Formação Profissional, para o sector da Cultura, definido para 2019.

A formação realiza-se no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, Doutor Alberto Vieira, no Funchal, de 28 de Outubro a 2 de Novembro, entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h e as 17h30.

A formação é limitada a 35 formandos, sendo um por entidade ou agente cultural.

As inscrições decorrem até ao dia 18 de Outubro.