FNAC recebe performance de Alex Amarelo

Alex Amarelo, nome artístico de Alexis Fernandes, actua esta quinta-feira, 2 de Janeiro, às 19 horas, na Fnac Madeira. A performance musical terá a duração de quarenta minutos e serão interpretados temas originais e outros bem conhecidos do grande público.

Alex tem um vasto currículo no panorama musical. Em 2005 participou no Festival do Faial e sagrou-se vencedor da edição ‘Vozes de Santa Cruz’ com a canção ‘You Raise Me Up’.

Actuou em Londres com Vânia Fernandes e marcou presença no musical ‘Lés Miserables’ em 2008.

Participou na segunda fase do Campeonato do Mundo de Karaoke em 2009 na Finlândia, e teve a sua primeira presença no mundo da dança com o Grupo Dançando com a Diferença em 2012.

Em 2018 teve a sua primeira experiência como letrista no Festival Juvenil ‘A Voz D’Amanhã’.

Este ano, foi um dos concorrentes do ‘Madeira a Cantar 2019’, foi o terceiro classificado num concurso de talentos no Bar FX, para além de várias presenças no ‘Vozes do Norte’ de São Vicente.