A FNAC acolhe no próximo domingo, 2 de Fevereiro, às 17 horas, a actuação musical do grupo ‘4 Sentidos’, composto por quatro amigos com culturas musicais distintas, unidos pelas sonoridades do Fado.

O projecto é composto por Tania Ascenção na voz, César Abrantes na guitarra portuguesa, Susana Abrantes na guitarra clássica e baixo e ainda Miguel Sousa no acordeão e piano.