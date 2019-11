Finalista do Prémio Lux de Cinema do PE esta sexta-feira no Funchal

O Funchal é o próximo destino dos ‘Lux Film Days’, que levam os filmes finalistas do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu (PE) a várias cidades do país. ‘Cold Case Hammarskjöld’, do realizador Mads Brügger, vai ser exibido esta sexta-feira, dia 15 de Novembro, às 19h15, nos cinemas do Fórum Madeira, no Funchal. A entrada é livre.

Desde Outubro deste ano e até Fevereiro de 2020, os filmes finalistas do Prémio Lux serão exibidos em vários festivais ou salas de cinema em diferentes países europeus. Em Portugal, os Lux Film Days 2019 arrancaram no Porto e irão continuar em Novembro e Dezembro, em Lisboa, Braga e Porto.

A escolha do filme vencedor é feita pelos eurodeputados e será anunciada a 27 de Novembro, na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

O Lux é o prémio de cinema do Parlamento Europeu, criado em 2007 para promover a produção cinematográfica europeia, fomentando a distribuição de filmes europeus na UE e estimulando o debate em torno de temas actuais.

Todos os anos são nomeados três finalistas entre os filmes europeus cujo conteúdo verse a actualidade da integração europeia e temáticas controversas. Os finalistas são legendados nas 24 línguas oficiais da UE, de modo a facilitar a integração destes filmes no circuito comercial europeu.

Sinopse

‘Cold Case Hammarskjöld’ explora o debate sobre a morte de Dag Hammarskjöld, antigo secretário-geral da ONU em 1961, na sequência de um misterioso acidente de aviação. As circunstâncias misteriosas em redor desta morte são o motivo da investigação levada a cabo pelo realizador dinamarquês, especializado em documentários de natureza política. O filme é uma coprodução da Dinamarca, Noruega, Suécia e Bélgica.