Filme ‘God Exists, Her Name Is Petrunya’ vence Prémio Lux de cinema

O filme “God Exists, Her Name Is Petrunya”, de Teona Mitevska, uma coprodução entre a Macedónia do Norte, Bélgica, Eslovénia, Croácia e França venceu hoje o Prémio Lux 2019 atribuído pelo Parlamento Europeu (PE).

“God Exists, Her Name Is Petrunya” (”Deus existe, o seu nome é Petrunya”), da realizadora Teona Mitevska, conta a história de uma jovem que decide participar numa cerimónia religiosa interdita a mulheres, reivindicando um direito que estava reservado aos homens.

Os outros dois filmes finalistas deste ano eram “Cold Case Hammarskjöld” (Dinamarca, Noruega, Suécia e Bélgica), de Mads Brügger, e “The Realm” (Espanha e França), de Rodrigo Sorogoyen.

“Temos de utilizar novas formas de comunicar. O Prémio Lux é uma ferramenta extraordinária para nos acompanhar neste esforço: lidar com questões como a imigração, o direito à saúde, o feminismo e a ética política através dos filmes que o Prémio Lux promove é uma oportunidade que devemos aproveitar”, disse o presidente do PE, David Sassoli, ao anunciar o vencedor do prémio.

“Somos o único parlamento do mundo a atribuir um prémio de cinema. Devemos estar orgulhosos disso”, acrescentou.

O PE financia a legendagem dos filmes finalistas do Prémio Lux nas 24 línguas oficiais da União Europeia e o filme vencedor, que é escolhido pelos eurodeputados, é também adaptado para as pessoas com incapacidades visuais ou auditivas.