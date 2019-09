Festival de Órgão da Madeira junta acústico e electrónico

É já entre 18 e 23 de Outubro que acontece o 10.º Festival de Órgão da Madeira. O evento, lembrou a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, esta manhã, durante a apresentação do programa, é considerado “como um dos melhores da Península Ibérica”.

Este ano sob o tema ‘Seis séculos de Música para Orgão’, do século XV ao XXI, o festival desdobra-se em cinco concelhos: Funchal, Machico, Ponta do Sol e Porto Santo. E traz uma novidade, esperada como um dos “momentos altos” do festival, juntando o clássico ao contemporâneo: um concerto de eletroacústica, que inclui expressão corporal e dimensão visual, revelou o director artístico do evento, João Vaz.

Por outro lado, a Orquestra Clássica da Madeira volta a ser parceira, com um concerto, a 26 de Outubro, na Sé do Funchal - “o coroar de uma celebração longa”, enfatizou João Vaz, já que este é o 6.o ano que a OCM se une ao Festival de Órgão da Madeira.

O 10.º Festival de Órgão da Madeira acaba de ser apresentado no Espaço Infoart, na Secretaria Regional de Turismo e Cultura, entidade que organiza o prestigiado evento, com a direcção artística do organista João Vaz.

