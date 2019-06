‘Festas e romarias da Madeira’ em exposição no Museu Etnográfico

O Museu Etnográfico da Madeira acolhe, a partir desta quinta-feira, dia 27 de Junho e até ao próximo dia 24 de Novembro, na sua Sala de Exposições Temporárias, a mostra ‘Festas e Romarias da Madeira’.

Com fotografia de Hélder Ferreira e textos do antropólogo do MEM, César Ferreira, este projecto, assente na recolha e inventariação das tradições associadas às festas religiosas e/ou Romarias da Região visa, precisamente, “salvaguardar e promover o seu maior conhecimento, quer junto da população residente quer dos turistas”, conforme revela a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, para quem esta Exposição acaba por cumprir a estratégia do Governo Regional no que à defesa, valorização e maior divulgação do património cultural imaterial respeita.

Paralelamente, “e atendendo à dinâmica e mobilização da comunidade que estas festas traduzem, esta Mostra representa, também, a afirmação da identidade madeirense e porto-santense, assim como expressa a forma como cada uma destas manifestações é vivida pela nossa população”, reforça.

Para esta Exposição, foram seleccionadas algumas das festas mais significativas do Arquipélago da Madeira, material que será, posteriormente, integrado numa obra a publicar no final deste ano e que constituirá o Nº 3 da Colecção do Museu Etnográfico da Madeira ‘Cadernos de Campo’.

Acresce referir que, a par desta Exposição, este Museu acolhe, também a partir de amanhã e no seu átrio, no âmbito do projecto ‘Acesso às colecções em reserva’ (que, recorde-se, apresenta, semestralmente, uma nova temática) uma mostra que dá a conhecer os artefactos e rituais de preparação que, envolvendo toda a população, antecedem as festas e os arraiais, nomeadamente as bandeiras, arcos de verdura, as flores e cordões de iluminação multicolores e, inclusivamente, os antigos artefactos de iluminação, “cestinhos”, “estrelas” e “choradeiras”.