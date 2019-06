Faial acolheu homenagem ao ‘Bordado Madeira’

O ‘Bordado Madeira’ foi o protagonista no evento que reuniu no Complexo Balnear do Faial, concelho de Santana, mais de cinquenta modelos, artistas locais e a população local para render tributo a arte madeirense.

O Desfile de Moda “Homenagem ao Bordado Madeira”, contou com mais de setenta coordenados das casas de bordados Patricio&Gouveia, GES Bordados e a Casa do Turista, e dos estilistas e designer reconhecidos Dina Trindade, Hugo Santos, Nini Andrade, Lúcia Sousa, Rita Pessanha, Karla Vieira, Ana Varela e Marisa Santos, que apresentaram o melhor do seu trabalho.

Produzido por Sandra Rodriguez e organizado pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira IVBAM e a ADNM Associação Diáspora no Nundo, o evento juntou representantes do Concelho de Santana num desfile de moda assente num formato tradicional e etnográfico, com a presença de bordadeiras e acompanhado musicalmente pelo Grupo Lírios do Norte.

No evento que teve também de cariz solidário, com um espaço de apoio aos Bombeiros Voluntários de Santana, actuaram ainda o Grupo Dança Nova Geração do Faial, Grupo de Dança da CP da Ilha, Grupo de Ballet e Contemporâneo, os Cantores Vítor Pacheco, Mónica Ascensão e Helena Ascensão e o DJ Sil.