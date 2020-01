Evento ‘aCORDE’ assinala comemorações do Dia Regional dos Cordofones Madeirenses

A Madeira vai promover, pela primeira vez, no âmbito da comemoração do Dia Regional dos Cordofones Madeirenses, o evento ‘aCORDE!’, que terá lugar na Assembleia Legislativa, entre os dias 4 e 9 de Fevereiro.

Trata-se de um evento organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços de Educação Artística da Direcção Regional de Educação, cuja sessão de abertura realiza-se a 4 de Fevereiro às 15h30.

Nesta edição do aCORDE, o público poderá assistir a vários momentos musicais, recitais e conferências, visitar a exposição sobre a temática. Haverá igualmente workshops de prática instrumental que se destinam às escolas.

Este ano o aCORDE tem como convidado especial Pedro Mestre, artista que tem dedicado a sua vida à música tradicional alentejana, desenvolvendo vários projectos nesta área, na qualidade de músico, investigador, compositor, entre outros. Paralelamente ao Cante, Pedro Mestre tem trabalhado na preservação e salvaguarda da viola campaniça, instrumento tradicional do Alentejo. Aprendeu com os mestres tocadores a arte de construir e dedilhar esta peculiar viola de arame e, para além de a ensinar nas escolas, já levou este instrumento aos quatro cantos do mundo.

A Assembleia Legislativa volta a acolher, pelo terceiro ano consecutivo, este evento que conta a participação directa de 300 alunos, com o apoio de instituições ligadas ao ensino e divulgação dos cordofones tradicionais madeirenses, tais como o Conservatório – Escola das Artes - Eng.º Luiz Peter Clode e a Associação Musical e Cultural Xarabanda.

O projecto educativo de defesa dos instrumentos populares madeirenses nas escolas foi implementado, pelo Governo Regional da Madeira, no ano lectivo 1987/1988. Passadas 3 décadas, assiste-se a uma revalorização da prática de instrumentos como o braguinha, o rajão e a viola de arame nas Actividades de Enriquecimento Curricular.

No presente ano lectivo, existem 67 grupos, oriundos de escolas do 1.º ciclo do ensino básico, que envolvem mais de 1 077 alunos, e 12 grupos, dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, inseridos no projecto da Modalidade Artística de Cordofones Tradicionais Madeirenses, que envolvem mais de 160 jovens.

Paralelamente, eventos de cordofones promovidos na região (encontros, festivais, concertos, workshops e oficinas) contam com a participação de centenas de alunos destas actividades, como é o caso anual do encontro da Modalidade Artística de Cordofones Tradicionais Madeirenses, da Semana Regional das Artes e de outros, tal como é também o contexto do aCORDE, organizados pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Recorde-se que o Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses foi instituído pelo Governo Regional da Madeira em Fevereiro do ano passado. A instituição de um dia oficial procura não só homenagear Carlos Santos, autor do livro ‘Tocares e cantares da ilha’, publicado em 1937, mas também consciencializar a população para a importância da preservação e divulgação dos cordofones tradicionais madeirenses, reforçar o turismo cultural e científico-pedagógico, consagrar e salvaguardar a sua história, enaltecer e motivar os artistas que criam, executam e compõem para estes instrumentos e defender a sua origem e a dos instrumentos que dele advêm, como o ukulele e o cavaquinho brasileiro.

Programa

4 de Fevereiro

15h30 - Abertura da Exposição ‘aCORDE!’

(patente entre os dias 04 e 09 de fevereiro).

15h45 - Momento Musical | Pedro Mestre.

15h50 - Entrega de prémios

• Prémio Carlos Santos (1)

• Prémio Cândido Drummond de Vasconcelos (2)

16h00 - Conferência “A Viola de Arame” | Pedro Mestre

16h30 - Concerto | XARABANDA e Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

(1) O Prémio Carlos Santos distingue individualidades ou instituições (autor de estudo, compositor, grupo artístico, associação, construtor, entre outros) que tenham contribuído de forma decisiva e com particular impacto nos cordofones tradicionais madeirenses, considerando a defesa, promoção e preservação dos mesmos; a longevidade; o impacto na educação; a qualidade e relevância artísticas e a obra editada.

(2) O Prémio Cândido Drummond de Vasconcelos distingue um instrumentista de cordofones tradicionais madeirenses atendendo à qualidade e relevância artística; ao percurso artístico e/ou profissional; ao impacto artístico ao nível local, regional, nacional e internacional e à obra editada.

5, 6 e 7 de Fevereiro

09h15 - Oficinas - ‘A minha primeira aula de cordofones’

Roberto Moniz, Catarina Gomes e Roberto Moritz.

11h40 - Concerto

Grupos de Cordofones Tradicionais Madeirenses de Escolas da RAM e Alunos do Conservatório – Escola das Artes - Eng.º Luiz Peter Clode.

15h00 - Visita de estudo | Oficina de Carlos Jorge e Associação Musical e Cultural XARABANDA

7 de fevereiro

19h00 - Espectáculo interactivo | Grupo ‘Si Que Brade’ e as Escolas Básicas do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lourencinha e Visconde Cacongo.