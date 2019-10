Espectáculos, cinema e música no roteiro desta quinta-feira

Roteiro

Cinema

Estreiam nos cinemas do Funchal a fita de animação ‘Playmobil - O Filme’ e o thriller de acção ‘Joker’ inspirado no arqui-inimigo de Batman.

Arte

Emanuel Aguiar expõe 40 anos de trabalho dedicado às artes, no Teatro Municipal Baltazar Dias, numa mostra com 30 obras desenvolvidas ao longo das últimas quatro décadas.

Literatura

Lançamento de livro da autoria do rev. padre Paulo Sérgio Silva, pelas 18 horas, no Museu Casa da Luz, com apresentação a cargo de Graça Alves.

Espectáculo musical

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira.

Música

‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

Música

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove Noite de Fados, pelas 20 horas, no Mercado Municipal, em parceria com AFM - Associação de Fado da Madeira.

Dr.Why

Noite de torneio de cultural geral através do videojogo ‘Dr.Why Madeira’, no Village Pub, a partir das 21 horas, no Caniço.

Karaoke

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe Noite Especial de Karaoke.