Espaço InfoArt acolhe 49 workshops de Natal até 4 de Janeiro

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, promove de 19 de Dezembro a 4 de Janeiro de 2020, workshops de Natal, na Galeria InfoArt, na Avenida Arriaga, n.º 18, como forma de divulgar as tradições que marcam a quadra natalícia.

Participam nestas oficinas, Chefes de cozinha de várias unidades hoteleiras, artesãos do Parque Temático da Madeira, da Quinta Pedagógica dos Prazeres, elementos do IVBAM, I.P – RAM, da Associação de Barmen da Madeira e alunos do Curso de Cozinha e de Produção Alimentar da Universidade da Madeira, UMa, entre muitos outros.

Com excepção dos dias 22, 24, 25, 26, 29 de Dezembro de 2019 e 1 de Janeiro de 2020, os workshops estão divididos entre a manhã e a tarde. O primeiro, marcado para 19 de Dezembro, às 10h incide sobre o Bolo do Caco.

Nos restantes, poderá aprender a fazer várias iguarias típicas como o Bolo de Mel, pastéis de castanha, broas de mel , conhecer a arte de trabalhar o chocolate, descobrir as dicas para cocktails e participar em provas de rum e de poncha, entre outras receitas típicas da época.

Os workshops são de entrada livre, sem inscrição prévia e com limite de 25 pessoas por cada um. O programa estará disponível a partir desta tarde, no site visit madeira: http://www.visitmadeira.pt/