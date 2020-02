Escola Secundária Jaime Moniz mostra ‘Máscaras do Mundo’

Com o objectivo de dar a conhecer um pouco da diversidade das máscaras existentes, assim como da sua função, dentro de cada cultura, a Escola Secundária de Jaime Moniz, através do seu Núcleo Museológico, apresenta uma exposição subordinada à temática ‘Máscaras do Mundo’. Estão patentes ao público 18 máscaras, de tamanho normal ou em miniatura, dos quatro cantos do globo: África, Europa, Ásia e América.

Através da aplicação de Leitor de Código QR, o visitante tem acesso a um pequeno questionário, cujas respostas encontram-se na informação exposta.

As peças exibidas são parte do espólio do Universo das Memórias de João Carlos Abreu, espaço cultural parceiro do Núcleo Museológico O Lyceu.

No âmbito desta exposição, realizar-se-á uma actividade de dança e música do mundo, com a colaboração do Clube de Dança ‘DancEn?gma’ e do Laboratório de Guitarra, deste estabelecimento de ensino, de maneira a assinalar também a época carnavalesca em ambos os espaços museológicos.

A exposição permanecerá no ‘Largo do Museu’ até 28 de Fevereiro.