Ensemble de Percussão e várias escolas de Câmara de Lobos promovem concerto interactivo

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, promove amanhã, 16 de Fevereiro, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, um concerto interactivo com o Ensemble de Percussão.

Este concerto, marcado para as 19 horas, terá a especial participação de estudantes de cinco escolas do município de Câmara de Lobos, num total de 29 alunos e quatro docentes das escolas básicas do 1.º ciclo com pré-escolar, nomeadamente da EB1/PE da Lourencinha, da EB1/PE de Câmara de Lobos, da EB1/PE da Marinheira, da EB1/PE da Vargem e da EB1/PE do Covão, que se juntarão aos dez elementos do Ensemble de Percussão da DSEAM.

Ensemble de Percussão da DSEAM

O grupo nasceu em 2003, da motivação e do empenho dos alunos para enriquecer e explorar outros domínios e géneros musicais. É constituído por dez jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 28 anos, estando a direcção artística a cargo de Eduardo Fernandes.

O seu repertório é essencialmente dedicado à música latina, inclui uma viola baixo e, desde 2006, tem trabalhado a percussão corporal.