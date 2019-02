Enfertuna arrecada três troféus em festival de tunas nos Açores

A Enfertuna - Tuna de Enfermagem da Madeira participou no ‘V FesTiM - Festival de Tunas Mistas’ que se realizou na ilha de São Miguel, entre os dias 15 e 16 de Fevereiro e conseguiu arrecadar três troféus. ‘Rally Tascas’, ‘Melhor Serenata’ e ‘Tuna + Tuna’ foram os prémios que viajaram até à Madeira juntamente com esta tuna composta por alunos e profissionais de Enfermagem.

Tal como explicam através de comunicado, o evento contou com a Noite de Serenatas no concelho da Ribeira Grande, no dia 15, e Noite de Festival que decorreu na Aula Magna da Universidade dos Açores (Ponta Delgada), no dia 16, contando com 4 tunas a concurso, 3 tunas extra-concurso e 2 grupos convidados.

Além da Enfertuna, que marcou presença com 23 elementos, estiveram a concurso “TAOD -Tuna Académica de Oliveira do Douro, TMIST - Tuna Mista do Instituto Superior Técnico e Viriatuna - Tuna Académica da Escola Superior de Saúde de Viseu. Extra-concurso estiveram presentes a TAUA - Tuna Académica da Universidade dos Açores, Tunídios - Tuna Masculina da Universidade dos Açores e a Tuna Com Elas - Tuna Feminina da Universidade dos Açores. No que concerne aos grupos convidados atuaram na noite de serenatas o Grupo de Fados da Universidade dos Açores e na noite de festival a Urro das Marés - Grupo de Gaitas da Associação Tradições”.