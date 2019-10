Eduardo Quina volta à Eufeme

Eduardo Quina é um dos poetas presentes no novo número do magazine de poesia Eufeme. O número 13 conta com obras de doze autores. Estará disponível para compra a partir do dia 15 deste mês.

A revista especializada de poesia é uma edição nacional, que tem à frente o também poeta, editor e tradutor Sérgio Ninguém, um projecto que remonta a Julho de 2016 e que não tem fins comerciais, sendo reconhecida como uma revista de poesia com qualidade. Os exemplares em número reduzido podem ser adquiridos nas livrarias Poetria e Flâneur no Porto ou na Snob/Cossoul em Lisboa. Os interessados podem ainda contactar a direcção através do correio electrónico [email protected] e pedir um exemplar.

Além de Eduardo Quina, que reside na Madeira há alguns anos, estão neste número poemas de Djurdjav Vukelić Rožić (traduzido por Sérgio Ninguém), Eduardo Quina, Fernando Esteves Pinto (Khroniká), Francisco Duarte Mangas, Ibtisam Barakat (traduzido por Sérgio Ninguém), Inês Lourenço, Manuel Silva-Terra, Margarida Vale de Gato, Neal Whitman (traduzido por Sérgio Ninguém), Nuno Albuquerque Vasco, Rui Tinoco e Sofia Sampaio.

Esta não é a primeira vez que Eduardo Quina colabora com este projecto.

A Eufeme tem um preço de venda de 7 euros.