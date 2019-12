Eduardo Jesus destaca trabalho do Museu Etnográfico na “preservação da nossa história”

A inauguração da exposição ‘Lapinhas & Presépios’, realizada hoje no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, contou com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura que se mostrou “maravilhado” com o trabalho apresentado por este museu na preservação dos hábitos, das tradições e dos costumes madeirenses.

Recordando que “não há história sem memórias nem pessoas”, Eduardo Jesus agradeceu o exemplo aqui demonstrado em prol da cultura madeirense, assim como o empenho, a dedicação e o contributo a esta “memória viva” dos presépios em escadinha e rochinha.

Para o governante, quando temos a sorte de aprender com as nossas memórias, ficamos mais enriquecidos. “Este é um desses momentos”, frisou, sentindo muita envolvência das pessoas que trabalham nesta casa, a quem deixou uma palavra de agradecimento, reconhecimento e estímulo na preservação da memória.

Por fim, enalteceu a oferta existente neste espaço museológico que foi implementado há muitos anos na Ribeira Brava e que contribui para a “preservação da nossa história madeirense”.