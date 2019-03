Eddie Vedder anuncia digressão europeia com etapa em Lisboa em 20 de Junho

O cantor norte-americano Eddie Vedder, vocalista da banda Pearl Jam, vai dar um concerto em nome próprio em Lisboa, na Altice Arena, em 20 de Junho, integrado na digressão europeia hoje anunciada pelo músico, informou a promotora.

A digressão, que terá início no dia 9 de Junho, em Amesterdão, na Holanda, e que terminará em Londres, no dia 06 de julho, 12 concertos depois, terá como convidado especial o músico irlandês Glen Hansard, que actuará em todas as capitais europeias.

O músico, compositor e vocalista da banda The Frames, Glen Hansard, irá apresentar o novo álbum “This Wild Willing”, com lançamento previsto para 12 de Abril.

Eddie Vedder já passou por Portugal várias vezes, com a sua banda, os Pearl Jam, a última no ano passado, no festival NOS Alive.

Em nome próprio, será a terceira vez que atua em terras nacionais, depois de, em 2012, se ter apresentado no MEO Sudoeste e, em 2014, no festival Super Bock Super Rock.

Vocalista dos Pearl Jam desde 1990, Eddie Vedder iniciou o seu projeto a solo em 2007 com a banda sonora do filme “Into The Wild”, tendo sido reconhecido com a música “Guaranteed”, arrecadando um Globo de Ouro.

Já em 2012, o cantor norte-americano lançou o seu primeiro álbum a solo, “Ukulele Songs”, nomeado na categoria de “Best Folk Album”, nos Grammy Awards.

Em 2017 Eddie Vedder foi ainda incluído no Rock and Roll Hall Of Fame, com os Pearl Jam.

A digressão europeia de Eddie Vedder parte de Amesterdão, onde atua nos dias 09 e 10 de Junho, segue de Bruxelas (12 de Junho) para Itália, onde participa nos festivais Rock de Florença (dia 15) e Collisioni de Barolo (dia 17), antes de chegar a Lisboa (20 de Junho).

Depois da capital portuguesa, Eddie Vedder segue para Espanha, para concertos em Madrid (dia 22) e em Barcelona (dia 25).

O cantor encerra o mês de junho na Alemanha, com actuações em Berlim (dia 28) e em Dusseldorf (dia 30).

Os concertos de Dublin (03 de Julho) e de Londres (06 de julho) encerram a digressão europeia, segundo a informação divulgada pela promotora portuguesa Everything is New.

A venda de bilhetes para o concerto em Lisboa tem início no dia 22 de Março.