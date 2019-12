Diogo Goes integra livros e exposições em Gondomar

A exposição ‘Desenhos partilhados, 39 cabeças, 156 mãos’ inaugurada na passada sexta-feira, 13 de Dezembro, em Gondomar, reúne obras de 39 artistas plásticos portugueses. Entre eles está o artista plástico madeirense, Diogo Goes que se deslocou-se ao Norte do país para a inauguração.

A exposição com curadoria do director da Bienal Internacional de Arte de Gaia, Agostinho Santos, pintor e museólogo, resulta de uma série de desenhos partilhados, realizados conjuntamente com os artistas convidados, reunindo grandes nomes nacionais, consagrados das artes plásticas. Além de Agostinho Santos, estão artistas como Pedro Cabrita Reis, Albuquerque Mendes, Francisco Laranjo, Zulmiro de Carvalho, Paulo Neves, Valter Hugo Mãe, entre outros, aos quais se junta o madeirense Diogo Goes.

Amanhã, 17 de Dezembro, o Auditório Municipal de Gondomar recebe às 21h30, a apresentação do livro ‘Territórios do Tato - a propósito das curadorias do Município de Gondomar’. Uma publicação no qual o curador Agostinho Santos escreve, em jeito de balanço, sobre as exposições individuais e colectivas de que foi curador, entre 2017 e início de 2019, nomeadamente sobre a exposição individual ‘Caprichos de Goes’, de Diogo Goes, que decorreu em 2018, na Casa Branca de Gramido. Além de desenhos do artista madeirense e texto sobre a sua obra, o livro contempla 21 nomes já consagrados como Nadir Afonso e Zulmiro de Carvalho.

O livro com design de Humberto Nelson, será apresentado perlo escritor Valter Hugo Mãe.

Diogo Goes, além de artista plástico, é professor convidado no ensino superior no ISAL e curador na Galeria Marca de Água. Conta no seu percurso com mais de duas centenas de exposições individuais e colectivas.