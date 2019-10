Dançando com a Diferença inicia segunda-feira novo ano lectivo com Vânia Rovisco

Depois de um período das digressões internacionais pela Suíça, Alemanha, Brasil e Espanha, o Dançando com a Diferença dá início, na próxima segunda-feira, 7 de Outubro, às suas actividades lectivas regulares do ano lectivo 2019/2020.

Este ano, a abertura estará a cargo da artista Vânia Rovisco, através de um workshop intitulado ‘O Corpo em Performance’, realizado no Ginásio de São Martinho, entre os dias 7 e 11 de Outubro, das 18h30 às 20h30.

Performer, bailarina e criadora de instalações de peças duracionais, através das quais explora e actualiza processos relacionais, Vânia tem um trabalho fortemente ancorado na investigação e consequente criação de uma corporeidade processual. Trabalha com o seu público a fabricação de experiências mediadas por modelações espaciais, temporais e preceptivas recorrendo a dispositivos simples de articulação de sentido, como a palavra, o hibridismo formal, a cadencia e articulação dos tempos, o recurso a geometrias herdadas da coreografia utilizadas para a afirmação ou disrupção de padronizações sociais, suas inscrições e projeções nos corpos e nos modos.

Com o trabalho ‘O Corpo em Performance,’ a artista propõe uma reflexão sobre as estratégias que dizem respeito ao interprete contemporâneo: Qual o papel do performer quando co-criando com um director? Como essa responsabilidade é compartilhada no que diz respeito ao processo? Nossos corpos, recipientes que transpõem voz, pensamento em movimento no espaço? Sem prática não há interprete.

Com esta actividade formativa, o Dançando com a Diferença dá inicio a um novo período de actividades onde continuará a apostar fortemente em formações e actividades de grande qualidade com artistas de renome nacional e internacional.