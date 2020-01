Conservatório recebe 12 alunos da Finlândia e Estónia do programa ‘United by Arts II’

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, recebeu, a exemplo da passada semana, mais 12 alunos ao abrigo do Programa ‘United by Arts II’, desta vez da Finlândia e da Estónia. A cerimónia de receção destes jovens decorreu esta terça-feira, no Salão Nobre do Conservatório.

A receção desta manhã, que contou com a atuação de alunos do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório e as mensagens de boas vindas transmitidas pelo Presidente, Diretor Pedagógico e Coordenadora do Gabinete dos Projetos Europeus da escola, foi dirigida aos 12 alunos instrumentistas que se deslocaram à Madeira para a sua experiência interdisciplinar, ao abrigo do programa Erasmus+ – ‘United by Arts II’. Além do manifesto desejo de os bem acolher e de que se sintam integrados, os intervenientes inteiraram quanto ao percurso da instituição e relevância do projeto, bem como manifestaram o desejo de superação das expetativas dos alunos e professores/técnicos acompanhantes em relação ao Conservatório da Madeira e à própria região.

Os alunos, provenientes dos Conservatórios de Helsínquia (2), Lahti (3) e Joensuu (4), na Finlândia, e da Escola de Música Georg Ots (3), em Tallinn, Estónia, têm idades compreendidas entre os 19 e os 52 anos e são da área instrumental, interpretando violino, trompa, piano, violoncelo e guitarra, e também da área do canto. Estes alunos procuram, com estas experiências europeias, adquirir novos conhecimentos a partir da vivência de outras experiências profissionais e pelo contacto com outros profissionais e com outros públicos, com diferentes graus de exigências.

Os alunos permanecerão na Madeira até ao próximo dia 3 de fevereiro. Em forma de despedida, no dia 02 de fevereiro, está agendado o espetáculo de apoteose do trabalho destes alunos com a comunidade educativa da escola, através da Orquestra Académica do Conservatório. O concerto “United by Arts II” irá realizar-se no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00, e será dirigido pelo Maestro Francisco Loreto. A produção estará a cargo do Teatro Municipal Baltazar Dias.