Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira apresenta 12 espectáculos em Janeiro

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira apresenta ao público 12 espectáculos durante o mês de Janeiro.

Serão promovidos cinco concertos nos hotéis do Grupo Porto Bay (Porto Mare e Cliff Bay) com alunos do Curso Profissional de Instrumentista (CPI), em Formação em Contexto de Trabalho (FCT) à quinta-feira e, ocasionalmente, à terça-feira. Estes concertos resultam de uma parceria entre o Conservatório e o Grupo Porto Bay, em que os alunos deste curso têm a possibilidade de se apresentar em palco em contexto público (sendo isso uma mais-valia na sua formação profissional). As FCT´s fazem parte do plano de estudos (teórico-prático) dos Cursos Profissionais e são obrigatórias para estes alunos.

Além disso, serão também realizados quatro recitais no Salão Nobre do Conservatório com alunos do CPI, às sextas-feiras, pelas 20h30, com entrada livre. Estes são concertos muito frequentados pelos turistas dos hotéis de proximidade, que já procuram a agenda do Conservatório para poder assistir a estes recitais (inclusive fazem coincidir viagens de férias com a agenda destes concertos).

Será ainda promovido um concerto do Núcleo da Camacha, a 31 de Janeiro – com a ressalva que é uma data simbólica, dado que a 1 de Fevereiro este núcleo do Conservatório comemora 20 anos ao serviço da localidade e, neste ano lectivo, transita as instalações, em definitivo, para a Escola dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – Camacha. Este é o primeiro concerto de núcleo do ano, sendo que todos os restantes núcleos terão o seu próprio concerto, na localidade onde estão inseridos.

Além disso, será também realizada uma audição de jazz – com Combos, Orquestra e Coro, no Salão Nobre do Conservatório, dia 25 de Janeiro, a partir das 14h30, e levado a cabo o Projecto ‘À descoberta da música’, a 27 de Janeiro, no Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD), numa parceria com o Serviço Educativo do TMBD e com a Câmara Municipal do Funchal.