Conferências do Museu recebem professor catedrático da Universidade de Tenerife

As conferências do Museu, marcadas para os dias 8 e 9 de Março, no Museu de Arte Sacra do Funchal, terão como convidado o Professor catedrático e investigador da Universidade de La laguna em Tenerife, Francisco Aznar Vallejo, que partilhará um pouco do seu trabalho em torno da educação patrimonial.

‘La dimensión formativa en la socialización del Patrimonio’(a dimensão formativa na socialização do Património) será o tema central da sua intervenção, onde fará uma abordagem à ideia de “pedagogia do património”, reforçando a importância de promoção de uma consciência cultural e política sobre o património nos cidadãos, no que considera ser, hoje, um verdadeiro “desafio social”.

As inscrições aos participantes estão abertas até ao dia 2 de Março, através do site das conferências www.conferenciasmasfsite.wordpress.com ou contatando o Museu de Arte Sacra do Funchal através do telefone 291228900 ou email [email protected]

Francisco Aznar Vallejo

É Director do Departamento de Bellas Artes da Universidade de La Lagun, membro fundador da Sociedad Española para la Educación por medio del Arte y el Patrimonio e vice-reitor de Relações Internacionais da Universidade de La Laguna. É ainda director da Cátedra UNESCO: ‘Paz, Democracia Parlamentaria y Derechos Humanos’; vice-conselheiro de Relações Institucionais e Acção Exterior do Governo de Canárias e vice-presidente do CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio). Francisco é membro da ‘Accadenia Nazionale di San Luca’ em Itália e director do Curso de Mestrado Uso y Gestión del Patrimonio Cultural na ULL.

É autor de numerosos livros e artigos nos âmbitos da Educação, Arte, Património, das Relações Internacionais e dos Direitos Humanos, orientador de 16 teses de doutoramento e director e Investigador Principal de múltiplos projectos Nacionais e Estrangeiros.