Concerto de Natal no Museu da Baleia

O Museu da Baleia da Madeira será o palco de um Concerto de Natal realizado em parceria com a Associação Grupo Coral de Machico, através da apresentação dos seus grupos: o Coro Infantojuvenil e o Grupo Coral.

O concerto, de carácter gratuito, realiza-se no dia 15 de Dezembro, pelas 19h30, na emblemática sala dos cetáceos do museu, que nesse dia se transforma e é envolvida pela magia do Natal.

Esta parceria pretende dar o seu contributo na animação de Natal da freguesia do Caniçal, apresentando música alusiva à quadra natalícia e revelando o trabalho desenvolvido na formação musical dos jovens e adultos do Concelho de Machico.