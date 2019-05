Colóquio abre as hostes para o Mercado Quinhentista de Machico

Está a decorrer este sábado, 25 de Maio, o XIII Colóquio do Mercado Quinhentista, no Auditório do Fórum Machico.

O evento, enquadrado na programação da décima quarta edição do Mercado Quinhentista de Machico, arrancou pelas 9 horas e prolonga-se até às 17h30.

O tema do colóquio, promovido pela ARCHAIS e a Comissão Organizadora do Mercado Quinhentista, é ‘Machico na Rota de Novos Mundos’, partindo da seguinte pemissa: “À Ilha da Madeira, com uma localização geográfica e estratégica, coube o papel de base de apoio à navegação das embarcações portuguesas que, atraídas pelas mercadorias do Oriente e pelo desafio de saber mais, se aventuraram em grandes rotas marítimas. Assim, Machico e a Madeira alcançam uma enorme importância na transformação do conhecimento no âmbito de uma ‘primeira globalização’ que marcou Portugal e o Mundo”.

De destacar no programa: a intervenção da vice-reitora da Universidade do Porto, Fátima Vieira, ‘Desembarques Utópicos’, ‘Machico nos Primórdios do Povoamento da Madeira’, pelo historiador Emanuel Janes e ‘Machim e asurpresa do desembarque, por Marco Livramento, Mestre em Estudos Portugueses Interdisciplinares.

Pelas 15h30 haverá ainda um espaço de debate e, às 16h20, será exibido o documentário ‘Das Canas ao Engenho, de Eduardo Costa.

De referir ainda que o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho marcou presença na sessão de abertura.