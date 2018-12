Cinema infantil ‘Estrela de Natal’ e ‘Príncipe Bué Encantado’ em Dezembro no MadeiraShopping

As sessões de cinema gratuito continuam durante o mês de Dezembro no MadeiraShopping. Até ao final do ano, todos os domingos, dias 16, 23 e 30 de Dezembro, às 11 horas, as famílias terão ao dispor dois filmes de animação para miúdos e graúdos. ‘Estrela de Natal’ e ‘Príncipe Bué Encantado são os heróis de Natal.

Nos dias 16 e 23 de dezembro, crianças e adultos poderão conhecer a história ‘Estrela de Natal’, um pequeno burro, chamado Bo, que sonha ter uma vida para além da sua aldeia. Determinado a acabar com a monotonia, ganha coragem para se libertar do seu dono e inicia a aventura dos seus sonhos. Na sua viagem junta-se a Ruth, uma pequena ovelha tresmalhada, e Dave, um pombo com grandes aspirações. Os três amigos resolveram então seguir uma estrela muito especial e tornam-se os improváveis heróis na maior história alguma vez contada sobre o primeiro Natal de sempre.

Já no dia 30 de Dezembro, o ‘Príncipe Encantad’o conquista o coração de todas as donzelas do reino. O problema é que este príncipe foi amaldiçoado com um charme irresistível. Para quebrar o feitiço e salvar o reino, o Príncipe embarca numa grande aventura, na companhia de um jovem desconhecido e aventureiro chamado Lenny. O que o príncipe não sabe é que Lenny é, na verdade, Leonor, a única rapariga aparentemente resistente aos seus encantos. Mas será que Leonor se manterá imune ao seu charme?

A aventura começa aqui e só termina na imaginação de todos os visitantes que queiram viver os domingos em família.

As sessões de cinema gratuito aos domingos é uma iniciativa que decorre ao longo de todo o ano no MadeiraShopping. Com foco numa oferta diversificada e bastante actual, esta iniciativa oferece o programa ideal para um domingo diferente, sempre com filmes novos e surpreendentes.

Para aproveitar estas ofertas, os interessados deverão aceder ao ‘site’ do Centro, disponível em https://www.madeirashopping.pt/promotions/, e criar o seu registo. A promoção é limitada ao número de lugares por sessão e sala, não acumulável com outras promoções em vigor, sendo que cada utilizador registado pode fazer o download até um máximo de quatro cupões.