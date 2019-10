‘Ciclo de Pequenas Conversas Grandes Descobertas’ arranca com temática sobre eleições

Hoje iniciou, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o ‘Ciclo de Pequenas Conversas Grandes Descobertas’, sendo esta uma coprodução entre a Câmara Municipal do Funchal e a Associação Casa Invisível que pretende abordar temáticas urgentes e importantes da sociedade numa linguagem simples e acessível ao público infantojuvenil.

Serão abordadas durante a temporada artística temáticas como as eleições, a cidadania, a igualdade de género, a liberdade e o teatro, com sessões dirigidas às escolas e ao público em geral

A primeira sessão decorreu esta manhã, sob o tema ‘Para que servem as eleições?’, questionando as crianças entre os 8 e 12 anos, numa actividade teatral, profundamente interactiva, em cima do palco sobre: Como se explica a uma criança o que são as eleições e para que servem? Podem os que ainda não votam entender o conceito de democracia representativa e a importância das escolhas de cada um para o bem-estar do mundo em que vivemos? Votamos para quê e em quem?

As sessões escolares prosseguem até o dia 17 de Outubro, com sessões escolares às 10 e às 15 horas já preenchidas.

Ainda é possível adquirir bilhetes para a sessão familiar às 19 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A actriz Sara Cíntia, a artista plástica Cristiana de Sousa e a mediadora cultural Catarina Claro dão voz e corpo a esta série de atividades, oferecendo uma sólida educação para a cidadania, para que as crianças possam reflectir sobre a sua função social e cultural, capazes de dar respostas aos desafios da sociedade.