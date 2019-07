Ciclo de cinema ‘Cinemar 2019’ prossegue este sábado no Museu da Baleia

No seguimento do plano de dinamização cultural do Museu da Baleia da Madeira (Caniçal), e após interregno de uma semana, o jardim do museu recebe, no próximo sábado (dia 20 de Julho) o 4.º e último filme do ciclo ‘Cinemar 2019’.

A sessão acontece pelas, 21 horas, e será exibida a película ‘Aquaman’. “Uma história do domínio do fantástico, que para além de nos deliciar com soberbas paisagens subaquáticas, sinaliza a problemática do lixo nos oceanos e apela à preservação do meio-ambiente”, realça a organização. O filme estreou no cinema em Dezembro de 2018 e será exibido pela primeira vez fora das salas de cinema.

No âmbito da iniciativa #EUandME, promovida pela União Europeia, a exibição do filme será precedia da curta-metragem ‘Debut’, que pretende consciencializar “para o respeito da liberdade individual, fazendo-nos reflectir que urge implementar um mundo mais justo e igualitário”.

Recorde-se que todas as sessões são de carácter gratuito e os filmes em exibição foram escolhidos em linha com a missão do museu, sendo o mar e o meio marinho uma constante nos argumentos escolhidos, representativos de importantes condutas quando se trata da conservação dos recursos naturais.