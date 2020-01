A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche Eng. Luís Santos Costa, em Machico, recebe amanhã, 8 de Janeiro às 11 horas, o início das comemorações dos 10 anos do Madeira Curtas, uma iniciativa que visa reconhecer e premiar o trabalho realizado na área do vídeo de curta duração, posicionando-se como um instrumento importante na promoção da criação de conteúdos audiovisuais, com ênfase na comunidade escolar, mas cuja participação é aberta a qualquer pessoa, independentemente da sua profissão, experiência, nacionalidade e local de residência.

Do programa das celebrações fazem parte uma exposição com os cartazes de todas as edições e uma selecção de curtas-metragens, patente até ao dia 15 de Janeiro, para além de uma oficina de formação para alunos sobre técnicas de cinema de animação e um webinar intitulado ‘Cinema e a Escola’.

Em simultâneo, será apresentada a 10.ª edição do Madeira Curtas (MC), organizada pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Educação, e operacionalizada pela Direcção Regional de Educação, através do Programa Educamedia, sob o tema ‘Celebrar a Humanidade’.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente nesta iniciativa.

Inscrições até 3 de Abril

A inscrição no concurso efectua-se através de um formulário disponível no endereço https://goo.gl/nyufis, até ao dia 3 de Abril de 2020, e pelo envio de uma curta-metragem com a duração máxima de 3 minutos, até ao dia 26 de abril de 2020.

O visionamento das curtas finalistas, bem como a cerimónia de entrega dos troféus e prémios associados, decorrerão na Semana das Artes 2020, no Festival Audiovisual e Cinema Escolar - FACE, que se realizará em Junho de 2020.