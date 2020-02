Catarina Santos premiada no concurso Gustav Mahler

Catarina Santos, aluna de violoncelo do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode, foi premiada com um terceiro lugar na sua categoria no Concurso Internacional Gustav Mahler Prize Cello Competition, juntamente com Lilla Szabó, da Hungria. A jovem nascida em 2007 é aluna da professora e violoncelista Marina Gyumishyan, chefe de naipe da Orquestra Clássica da Madeira (OCM).

O concurso realizou-se na República Checa no passado dia 8 de Fevereiro, tendo a violoncelista sido a única portuguesa em competição.

Catarina Santos tem realizado estágios pedagógicos com a OCM.