Carminho anuncia digressão por 14 salas nacionais em 2020

A fadista Carminho realiza, entre janeiro e abril do próximo ano, uma digressão que vai passar por 14 salas nacionais.

Acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso, na viola, Tiago Maia, no baixo, e Pedro Geraldes, em guitarra elétrica, Carminho abre a digressão, no dia 11 de janeiro, no Teatro Virgínia, em Torres Novas, seguindo para Estarreja, onde no dia 18 de janeiro sobe ao palco do cineteatro local. No dia 24, a fadista canta em Alcobaça, no cineteatro municipal.

A intérprete de “Uma vida noutra vida” tem apenas dois espetáculos em fevereiro, no dia 01 no Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre, e no dia 29 no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

No dia 05 de março, Carminho e os músicos estão no Convento São Francisco, em Coimbra, e, no dia seguinte, no Forum Cultural, em Alcochete, no distrito de Setúbal. No dia 07 de março Carminho sobe ao palco do Auditório Municipal do município vizinho do Seixal.

Ainda em março, no dia 14, a intérprete de “Lágrimas do Céu” atua no Teatro das Figuras, em Faro, seguindo para Bragança, onde no dia 20 de março sobe ao palco do Teatro Municipal, e, no dia seguinte, apresenta-se no Teatro Municipal de Vila Real.

O mês de abril abre no Teatro Luísa Todi, em Setúbal, no dia 03, e, no dia 24, Carminho e os músicos atuam no Theatro Circo, em Braga e no dia seguinte, no Teatro Aveirense, em Aveiro.

O álbum “Maria” (2018), de Carminho, foi nomeado este ano para o prémio britânico Lukas, na categoria de Melhor Disco.

Editado em novembro, “Maria” é o quinto álbum de Carminho e é apresentado pela produtora como o mais pessoal da carreira, assinando pela primeira vez a produção e a escrita de algumas canções.

O álbum foi editado em agosto pela discográfica Nonesuch Records, dos Estados Unido, onde hoje inicia uma digressão. Carminho canta hoje em Boston, no Berklee Performance Centre. No sábado estará em Toronto e no domingo, em Montreal, ambos no Canadá, seguindo a 17 de novembro para São Francisco (EUA) e a 19 para Alexandria (Canadá).

Maria do Carmo Rebelo de Andrade, conhecida como Carminho, estreou-se discograficamente, a solo, em 2009, com “Fado”, apesar de já ter cantado na casa de fados da mãe, a Taverna do Embuçado, em Lisboa, e em vários espetáculos de fado.

A fadista tem gravado com artistas de outras áreas musicais, como os brasileiros Chico Buarque, Milton Nascimento, Marisa Monte, Ney Matogrosso e Nana Caymmi, e com o espanhol Pablo Alborán.

“Maria” sucedeu ao álbum “Carminho Canta Jobim”, editado em dezembro de 2016.