Caricaturas de Ronaldo em exposição no Porto

Dezenas de caricaturas sobre Cristiano Ronaldo vão estar em exposição, no Centro Comercial Alameda Shop&Spot, no Porto, a partir do próximo dia 1 de Agosto.

A exposição do Museu Nacional da Imprensa (MNI), promovida pelo referido Centro Comercial, surge no âmbito do protocolo celebrado entre as duas instituições que contemplou a criação do espaço ‘Art Spot’, para um ciclo de 12 exposições integradas no PortoCartoon.

Os desenhos fazem parte do Prémio Especial de Caricatura do XVII PortoCartoon-World Festival, organizado pelo MNI, e já estiveram patentes em Portugal e no Brasil. Com efeito, trata-se da mesma exposição que esteve patente na cerimónia de atribuição do nome de Ronaldo ao Aeroporto do Funchal.

Prémio especial no certame, Ronaldo atraiu o humor de dezenas de cartunistas de vários países. Os 30 artistas representados são de países tão distintos como Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Bulgária, Colômbia, Egipto, Escócia, Espanha, Finlândia, Irão, Itália, Nigéria, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia, Tailândia, Turquia e Ucrânia.

Esta é já a segunda exposição PortoCartoon que o Alameda acolhe, no âmbito da parceria estabelecida com o MNI. Em Junho, o Alameda recebeu a mostra ‘De Itália com Humor’, de Agim Sulaj – Prémio do Público PortoCartoon 2018.

A exposição ‘Cristiano Ronaldo na Caricatura Internacional’ ficará patente no ‘Art Spot’, no Piso 3 do Alameda Shop&Spot até 31 de Agosto.