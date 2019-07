Banda Militar e Associação de Bandas Filarmónicas promovem formação ‘Assimetrias Musicais’

A Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira (ABRAM) e a Banda Militar da Zona Militar da Madeira promovem, até sexta-feira, 5 de Julho, na Unidade de Apoio do Comando Militar da Madeira, uma actividade de formação intensiva para instrumentistas das bandas filarmónicas, denominada ‘Assimetrias Musicais II Edição’.

Esta parceria pretende “partilhar conhecimentos e técnicas musicais com as bandas filarmónicas filiadas, dar oportunidade aos jovens músicos de tocarem obras com algum grau de dificuldade, ao lado de músicos profissionais e desenvolver uma actividade especifica de ocupação de tempos livres para jovens músicos, num período de início de férias escolares”, refere a direcção da Associação de Bandas Filarmónicas da Madeira.

Tendo em conta o número de inscritos, a organização alargou a participação de 37 para 42 elementos, sem prejudicar o equilíbrio de naipes para a execução de um trabalho em conjunto.

O programa termina sexta-feira, com um concerto no Palácio de São Lourenço pelas 21 horas com destaque para as obras musicais ‘Angels in the Architecture’, ‘The Machine Awakes’ e ‘Dusk’, entre outros. A actuação da Banda Militar está inserida nas comemorações do dia do Museu Militar da Madeira e vai incluir os 42 jovens executantes das bandas filarmónicas. A responsabilidade pelos ensaios gerais e a condução do concerto será repartida pelo maestro da Banda Militar e pelo maestro André Granjo, convidado pela ABFRAM.

Até lá, o programa de formação intensivo começa com ensaio geral às 9h e termina às 12 horas. Durante a tarde, os chefes de naipes, promovem ensaios em pequenos grupos ou acompanham o estudo individual das obras musicais ou estudos técnicos que ajudem na execução de fragmentos de obras com maior dificuldade.