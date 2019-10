Banda madeirense ‘Men On The Couch’ acaba de lançar o primeiro álbum ‘Senso Comum’

“Já está! O álbum está finalmente na rua”. É desta forma que a banda madeirense Men On The Couch anuncia, através da sua página de Facebook, o lançamento do primeiro álbum gravado em estúdio. Chama-se ‘Senso Comum’ e foi gravado pela banda madeirense composta por quatro elementos: Tiago Rodrigues (bateria), João Rodrigues (baixo), Francisco Sousa (guitarra) e Guilherme Gomes (voz e guitarra).

“Este álbum está recheado de carinho e melodias gostosas. Não podemos deixar de agradecer às pessoas que contribuíram para o nosso Crowdfunding, ao BlackSheep Studios – Sintra, à Unthink e ao nosso coro incrível (Sara Vieira, Sara Moniz, Laura Sumares e Ana Freitas. Esperemos que gostem e partilhem com os vossos amigos em peso”, escreve a banda regional que foi uma das presenças no festival Summer Opening deste Verão, no Funchal.