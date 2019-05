Auditório do Fórum Machico recebe XIII Colóquio do Mercado Quinhentista

A ARCHAIS e a Comissão Organizadora do Mercado Quinhentista, realizam no próximo dia, 25 de Maio, sábado, no Auditório do Fórum Machico, o XIII Colóquio do Mercado Quinhentista – ‘Machico na Rota de Novos Mundos’.

A iniciativa enquadra-se na programação da décima quarta edição do Mercado Quinhentista de Machico e este ano o colóquio é inteiramente dedicado ao tema ‘Machico na Rota de Novos Mundos’. À Ilha da Madeira, com uma localização geográfica e estratégica, coube o papel de base de apoio á navegação das embarcações portuguesas que, atraídas pelas mercadorias do Oriente e pelo desafio de saber mais, se aventuraram em grandes rotas marítimas. Assim, Machico e a Madeira alcançam uma enorme importância na transformação do conhecimento no âmbito de uma “primeira globalização” que marcou Portugal e o Mundo.

As declarações à comunicação social serão proferidas a partir das 9 horas.