Artista madeirense Décio Gonçalves promove novo disco ‘Viva a vida’

Décio Gonçalves, artista madeirense radicado no Canadá há vários anos, está, por estes dias, de visita à Madeira.

O regresso a Portugal deu-se por amor ao futebol português e ao Benfica, clube do seu coração, onde marcou presença no Estádio da Luz para o jogo da consagração do título benfiquista.

Depois, rumou à Madeira tem aproveitado para promover o seu último trabalho discográfico ‘Viva a Vida’, lançado no Verão passado em Toronto, no Canadá.

Nesta conversa com o DIÁRIO, o músico e compositor, autor da célebre canção popular ‘A Cabrinha’, editada em 1997, abordou o lançamentos dos 10 discos de música popular portuguesa, salientando a preparação de mais um novo CD, provavelmente em 2020, destinado à comunidade estrangeira.

Décio Gonçalves tem actuado um pouco por todo o mundo, sempre a convite das comunidades portuguesas. Já passou pela Austrália, Venezuela, Inglaterra, Estados Unidos, todas as cidades do Canadá e o continente português, sem esquecer os Açores e a Madeira, terra que visita sempre que pode, e onde já actuou em diversos arraiais.

Confessa que nos dias de hoje é cada vez mais difícil vender discos, pela vasta oferta disponível nas redes sociais, mas enaltece o carinho dos emigrantes que continuam a ser os seus fiéis ouvintes e clientes, que não prescindem da música do seu país.

O regresso ao Canadá está marcado para o final desta semana, altura em que prosseguirá com as suas actuações musicais em diversas cidades.