Artista Lucinda Perestrelo doa quadros à Zona Militar da Madeira

A artista Lucinda Perestrelo doou ao Exército Português, mais propriamente à Zona Militar da Madeira, quatro pinturas a óleo sobre tela (‘Heráldica da Madeira’, ‘Heróis do Mar’, ‘Armas do Palácio de São Lourenço’ e ‘Zona Militar da Madeira’), que integravam a exposição ‘Símbolos de Portugal’ (que decorreu entre os dias 8 a 16 de Junho).

A doação foi formalizada hoje, dia 16 de Setembro, no Palácio de São Lourenço, com a assinatura do contrato de doação, assinada pelas partes.

A artista doou estas pinturas como “forma de homenagem aos serviços prestados pelo Exército Português na Região Autónoma da Madeira e aos nobres valores por ele incutidos à comunidade militar e civil”.

Os mesmos passarão a integrar o acervo artístico do Palácio de São Lourenço.