Apresentação da obra ‘E agora, Portugal?’ encheu auditório da Escola da APEL

Mais de 100 personalidades de várias áreas da sociedade, como a educação, a política e o empreendorismo marcaram presença no auditório da Escola da APEL - Associação Promotora do Ensino Livre para assistir à apresentação do livro de Eduardo Teixeira ‘Tribuna Social – E agora, Portugal?’, que decorreu ontem, dia 4 de Julho, no Funchal.

Entre os presentes, destaque para Ivo Correia, presidente do CES Madeira e da Concertação Social Regional, Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SAMS-Quadros (também membro do CES Madeira), André Cabrita Mendes, editor do Jornal Económico, e o padre Manuel Gonçalves, presidente da APEL. Marcaram também presença Rubina Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, João Faria Nunes, ex-secretário regional da saúde, Jorge Spínola, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, e vários representantes sindicais como Mónica Roberts, secretária-executiva da União Geral de Trabalhadores (UGT), Emanuel Vieira, presidente do Sinergia, na Madeira, e Abílio Arêde, coordenador na Madeira do SNQTB.

“Foi um enorme privilégio reunir tanta gente no auditório da Escola da APEL, considerado um importante alicerce da educação no arquipélago. Esta coletânea pretende alertar os cidadãos para as grandes questões políticas e económicas de Portugal que estão a acontecer actualmente e que terão repercussões amanhã e é com uma enorme gratidão que faço esta apresentação na ilha que é dona de um contexto histórico tão rico assim como possuidora de uma força magnânima dada todas adversidades por que já passou. Resta-me apenas agradecer a todos os que me acompanharam nesta aventura que certamente não ficará por aqui”, conclui Eduardo Teixeira, autor do livro.

Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB, destacou o importante papel de Eduardo Teixeira na área sociopolítica do arquipélago. Já Ivo Correia, presidente do CES Madeira, sublinhou o forte contributo do autor na concertação social da Madeira, assim como para a paz social da ilha.

A BDC- Empower to Lead editou o livro ‘E agora, Portugal?’, com o apoio do Jornal Económico.