Akoustic Junkies dão concerto no Cais do Carvão este sábado

É já este sábado, dia 21 de Setembro, que os Akoustic Junkies sobem ao palco do Cais do Carvão, no Lido, para mais um concerto.

Neste espectáculo, a banda irá interpretar temas originais, que têm sido lançados este ano, não esquecendo os ‘covers’ bem conhecidos do público de artistas, como Alice in Chains, Franz Ferdinand, Nirvana, Offsping, Pearl Jam, Soundgarden, The Doors, entre outros.

Recorde-se que o grupo formou-se em 2012 e é constituída por cinco elementos. São eles: Duarte Ferreira na voz, Hugo Vieira na guitarra acústica, Marco Panamá na bateria, Pedro Pereira no baixo e Roberto Vasconcelos na guitarra acústica e eléctrica.