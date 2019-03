60 alunos do Conservatório rumam ao Porto Santo ‘À descoberta da música’, nos dia 13 e 14

Nos dias 13 e 14 de Março, o Conservatório, através de um protocolo estabelecido com o Grupo Sousa, fará deslocar à Ilha do Porto Santo a sua Orquestra de Sopros (alunos e docentes), num total de cerca de 60 elementos.

Objectivo é concretizar, uma vez mais, o projecto ‘À descoberta da música’, com sessões para as crianças das escolas básicas do 1.º e 2.º ciclos, bem como pré-escolares, e ainda dois concertos com a Orquestra, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Esta iniciativa conjunta do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM) e do Grupo Sousa, “procura aproximar a cultura musical à população residente no Porto Santo, reforçando assim a visibilidade do ensino da música e a captação de novos talentos para a prossecução de estudos no âmbito musical”, realça uma nota do CEPAM.

Assim, a Orquestra, actuará no dia 13 de Março, pelas 19 horas, para o público em geral, com um repertório diversificado que inclui a participação das solistas, Alice Fernandes, Isabel Gonçalves, Madalena Vieira, Sara Olim e Sofia Almeida, sob a direcção artística e pedagógica do professor e maestro Jorge Garcia.

Já no dia 14, durante a manhã a actuação está direccionada, mais especificamente, para o público infantil em parceria com o projecto ‘À Descoberta da Música’, que visa a sensibilização do público mais jovem para a música e para uma compreensão mais interactiva e dinâmica do funcionamento de uma orquestra.

A entrada é livre.