24 pinturas de Henrique e Francisco Franco percorrem itinerário na Ponta do Pargo

O projecto ‘Museu sai à rua’, concebido em parceria com a Associação do Caminho Real da Madeira, foi ontem apresentado no Museu Henrique e Francisco Franco, no Funchal, numa cerimónia que contou com a presença da vereadora Idalina Perestrelo.

Do projecto fazem parte uma mostra de arte ao ar livre, a 23 de Março, que irá percorrer um itinerário na freguesia da Ponta do Pargo, desde a Capela da Nossa Senhora da Boa Morte, pelas 10h, até à Igreja da Ponta do Pargo. A iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia da Ponta do Pargo, da Câmara Municipal da Calheta e do grupo Veredas & Levadas. O ponto de encontro está marcado para as 9h30 na Igreja da Ponta do Pargo, e a organização disponibilizará transporte aos caminheiros até ao local da partida.

Será um percurso de 5 quilómetros, onde estarão expostas 24 pinturas dos irmãos Henrique e Francisco Franco, que serão comentadas por Esmeralda Lourenço, ao longo de uma caminhada pedestre. As obras retratam sobretudo paisagens e pessoas da localidade, porque a Ponta do Pargo é a origem da família materna dos irmãos, dois dos mais importantes artistas madeirenses do século XX.

Idalina Perestrelo louvou a iniciativa de “recriar este nosso museu ao ar livre um pouco por toda a ilha, com reproduções das peças em escala real, reinventando aquele que é o tradicional acesso à cultura e valorizando significativamente o valor do espólio cultural da nossa cidade, à medida que o promovemos”.

Através desta iniciativa, o Museu Henrique e Francisco Franco “assume o compromisso de descentralizar e democratizar a cultura, levando-a ao encontro das pessoas e em consonância com o património natural da Região, algo completamente novo e que fará muito sucesso”, salientou a vereadora.

O Museu Henrique e Francisco Franco saiu à rua pela primeira vez em 2017, com uma exposição na Baixa do Funchal, na freguesia de São Pedro. No ano passado, as réplicas do museu estiveram expostas, por sua vez, no Estabelecimento Prisional da Madeira.