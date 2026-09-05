Froholdt falha recepção portista ao Manchester City após concussão cerebral

O médio do FC Porto Victor Froholdt vai falhar a receção ao Manchester City, da jornada inaugural da Liga dos Campeões de futebol, na sequência da concussão cerebral sofrida diante do Moreirense, confirmou hoje fonte do clube à Lusa.

O protocolo de recuperação gradual da UEFA aplicado a concussões obriga a um processo de reintegração aos treinos e jogos faseado, que deixa obrigatoriamente o dinamarquês de fora da estreia dos 'dragões' na prova 'milionária', marcada para terça-feira.

Assim sendo, Froholdt fica também em dúvida para os desafios seguintes, diante do Casa Pia, no próximo sábado, e do Benfica, em 20 de setembro.

O centrocampista perdeu os sentidos depois de ser atingido na cabeça por Guilherme Liberato, nos instantes finais da vitória do FC Porto, na abertura da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputada na sexta-feira.

Froholdt recuperou a consciência ainda no relvado, mas abandonou o terreno de jogo de maca e foi transportado ao hospital para realizar exames.

O jogador foi hospitalizado e, segundo a atualização médica do clube após o jogo, está previsto que obtenha alta durante o dia de hoje.